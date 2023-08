Cassino (Fr). Fuga pericolosa per nascondere la droga

Comando Provinciale di Frosinone – Cassino (Fr), 12/08/2023 10:39

I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Cassino hanno tratto in arresto un 51enne che non ha ottemperato all’alt imposto dai militari e si è dato alla fuga con la sua auto nel centro cittadino e, nel tentativo di seminare i militari che lo inseguivano, ha messo in atto una serie di manovre azzardate rischiando, in più occasioni, di investire le numerose persone presenti.

Fortunatamente i Carabinieri lo hanno bloccato e, dopo averlo perquisito, lo hanno trovato in possesso di diversi tipi di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Cassino.

