Tutto pronto per il Festival delle Serre Cerisano – 29ª Edizione: 2-10 Settembre

Ecco il programma completo

La tradizione continua. Nell’incantevole atmosfera del borgo di Cerisano (CS) è tutto pronto per la ventinovesima edizione del Festival delle Serre. Dal 2 al 10 settembre, ancora una volta, tra i vicoli del paese, le piazze e palazzo Sersale, si intrecceranno le musiche della sezione jazz e quella della musica classica con il teatro, il cinema, le arti visive, gli incontri, la sezione Spiral Sound, gli artisti di strada. Tantissime eventi, molteplici opportunità – tutte gratuite – per vivere appieno Cerisano ed il suo magnifico borgo.

“Il Festival più bello della Calabria”, d’altronde, non è solo il leitmotiv che spinge il sindaco Lucio Di Gioia e tutta la squadra impegnata sul campo per l’organizzazione della kermesse settembrina, ma è anche l’espressione più utilizzata dalle migliaia di persone che frequentano il Festival da sempre. “Ci arriva a Cerisano, ci torna…”.

Il festival, organizzato dal Comune di Cerisano, beneficia del prezioso finanziamento della Regione Calabria, con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. L’evento si distingue per presentare eventi culturali sostenibili, appositamente pensati per rispecchiare la bellezza dei luoghi storici che ospitano.

“Venite a far parte di questa celebrazione straordinaria dove l’arte, la cultura e la sostenibilità si incontrano in un abbraccio perfetto. Segnate le date nel vostro calendario e preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile”, il messaggio di augurio e l’invito pubblico del primo cittadino.

Tanti gli ospiti prestigiosi che arriveranno a Cerisano: da Karima a Gatto, Buonocore, Pisani, Marrazzo, i Faber, Andi Kongo e Joe Barbieri per la sezione jazz. Senza dimenticare le compagnie teatrali e la musica classica che è sempre ben apprezzata. Oltre che gli artisti di strada, gli ultimi film del momento, da Barbie a Mission Impossible, fino ai gruppi musicali locali ed ai dj set del momento.

Incontri, mostre, presentazioni di libri, masterclass e protocolli d’intesa non saranno semplici corollari all’evento ma parte integrante di un programma studiato in ogni dettaglio. Così come le collaborazioni: il contest jazz, New generation Jazz del festival delle Serre in collaborazione con Nu Jazz Festival e Blowing on Soul, la Classica in collaborazione con Orchestra Sinfonica Brutia e Associazione Musicale M. Quintieri e poi Hcp e Fondazione Lilli Funaro e la mostra su Troisi a cura dell’Associazione Culturale “Don Ciccio Salvino” di Mendicino.

Di seguito tutto il programma, consultabile-anche- sulle pagine web del Festival delle Serre e sui social della kermesse.

Programma Festival delle Serre 29

CERISANO – 2-10 SETTEMBRE 2023

SEZIONE JAZZ

Teatro Pianolungo ore 22:00

2 settembre

Karima Quartet “Bucharach Forever”

Karima: voce / Piero Frassi: piano / Francesco Ponticelli: basso elettrico e contrabbasso / Andrea Beninati: batteria e violoncello

3 settembre

Roberto Gatto trio

Roberto Gatto: batteria / Alfonso Santimone: piano, Fender Rhodes / Gabriele Evangelista: contrabbasso

4 settembre

Nino Buonocore Quartet

Nino Buonocore: chitarra e voce / Antonio Fresa: pianoforte / Antonio de Luise: contrabbasso / Amedeo Ariano: batteria.

5 settembre

Nicola Pisani e la Mediterranean Acoustic Orchestra

Nicola Pisani: Direzione, composizioni, sassofono / Francesco Caligiuri: Composizione, sassofono, clarinetto basso, flauto dolce / Piero Gallina: Violino, lira calabrese / Alberto La Neve: Sassofono / Luigi Paese: Tromba / Giuseppe Oliveto: Trombone, conchiglia / Mario Gallo: Tuba / Massimo Garritano: Chitarre / Checco Pallone: Tamburi a cornice / Luca Garlaschelli: Contrabbasso / Francesco Montebello: Batteria, percussioni / Tiziana Grezzi: voce

6 settembre

Bruno Marrazzo Quartet

Sebastiano Ragusa: sassofono / Bruno Marrazzo: chitarra / Silvio Ariotta: basso elettrico / Giacinto Maiorca: batteria

7 settembre

Faber Musicae Sextet

Alessandro Castriota Skanderberg: voce / Piero Gallina: Violino, lira calabrese / Checco Pallone: chitarre e percussioni / Massimo Garritano: Chitarre / Nicola Pisani: sassofono / Carlo Cimino: Contrabbasso

8 settembre

Andi Kongo Quartet

Andi Kongo: pianoforte / Alberto La Neve: Sax / Mimmo De Paola: Contrabbasso / Giacinto Maiorca: batteria

9 settembre

Joe Barbieri Quartet – 30 anni suonati tour

Joe Barbieri: voce e chitarra / Antonio Fresa: pianoforte / Daniele Sorrentino: contrabbasso / Bruno Marcozzi: batteria e percussioni

10 settembre

Paola Dattis Trio, omaggio a Mia Martini

Paola Dattis: voce / Franco Caccuri: chitarra / Simone Rossi: pianoforte

SEZIONE CLASSICA

Palazzo Sersale ore 21:00

2 settembre * Sale Gemelle

Le donne di Puccini

Aurelio e Paolo Pollice – Duo pianistico a quattro mani

3 settembre **– Cortile del Pozzo

Armonie di fine Estate

Wooden Quartet in concerto

1º Clarinetto e piccolo in Mib: Fabian Porto / 2º Clarinetto: Luca Rizzo / 3º Clarinetto: Adele Panebianco / Clarinetto Basso: Michele Gervasi

4 settembre * Sale Gemelle

Chopiniana

Andrea Bauleo – pianoforte

Create Danza – compagnia di balletto

5 Settembre **– Cortile del Pozzo

Concerto Lirico

Adrian Gagliardi, Sirya Marino ed Enrico Bernaudo

6 settembre * ore 19.00 Sale Gemelle

Giovani promesse

Alberto Capuano – pianoforte

7 Settembre **– Cortile del Pozzo

Invito all’OPERA…

Arie e duetti tratti dal repertorio Lirico

a cura dei giovani Artisti lirici del Conservatorio di Cosenza

Musiche da: La Traviata, La Boheme, Aida, Il barbiere di Siviglia

De Blasi Francesca – Martucci Maria Pia – Fabio Napoletani – Benvenuto Claudia – Bruno Alex – De Carlo Chiara – De Rose Pietro – Condello Deborah – Bonofiglio Mario – Cariati Simona

Al pianoforte: M. Valentina Occhiuzzi

8 Settembre ***– Cortile del Pozzo

8MM di storie sonore, il concerto che celebra l’amore nella cinematografia italiana

a cura dell’Orchestra Sinfonica Brutia. Direttore M° Francesco Perri

9 settembre **- Cortile del Pozzo

Cena-Concerto con musiche e portate dal XVI al XIX secolo

A cura dell’Ensemble BaroKos del Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza, diretto dal M° Patrizio Germone

Musiche di: Lorenzo Allegri, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Jean Baptiste Lully

Violini: Salvatore Carnovale, Giuseppe Motta, Vincenzo Lovallo, Virgilio Sirigu, Wilma Monachello, Piotr Kasianov, Zaira Vallone

Prenotazione obbligatoria festivaldelleserrecerisano@gmail.com

posti limitati, ingresso € 20

* a cura dell’Associazione Musicale “M. Quintieri”, direzione artistica Lorenzo Parisi

** Coordinamento artistico Lucia Morello

*** a cura dell’Orchestra Sinfonica Brutia

SEZIONE TEATRO

Teatro Saccoman ore 21:30

2 settembre

F.RAM.MENTI commedia Romantica, a cura della Compagnia della Pigna, Regia: Francesca Manna

3 settembre

Note di Colore: Monologhi e Canzoni comiche, a cura della Compagnia della Pigna, Regia: Francesca Manna

4 settembre

Il dilemma

Commedia in 3 atti rivisitata da Giovanni Borrelli

Regia Giovanni Borrelli e con Enzo Merenda, Fabiola Spina, Maria Spina, Ernestina Martelli, Davide Spina, Miriam Magione, Vittorio Dodaro

5 settembre

Il PAPOCCHIO

Commedia in tre atti di Sami Fayad.

Regia di Alessandro Chiappetta scenografia Aldo Curcio e con Maddalena Molinaro, Fabio Contino, Daniela Aragona, Franco Aiello

6 settembre

Baci d’amore e canzoni, Commedia Romantica, Compagnia BA17, Drammaturgia e regia di Angelica Artemisia Pedatella

7 settembre

Sindaco per amore, Commedia Comica, a cura di Accademia musica poesia e teatro Gianfranco Molinaro” Il teatro dei Visionari”, Regia di Ivana Lindia

8 settembre

Bestie rare, Monologo di Angelo Colosimo,

9 settembre

A Portulana, Commedia in due atti, a cura della Compagnia teatrale “I forgiari”, Regia di Ciccio De Rose.

Comunicato Stampa