Assoutenti segnala benzina a più di 2,7 sulla A8

20:55 – Sulla Varese-Milano è stata segnalata da Assoutenti la benzina a 2,722 euro al litro. Il presidente Truzzi, come riporta l’agenzia RAI Tv, ha dichiarato: “Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico.

Per un pieno ad un’auto media vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce”. Il prezzo risulterebbe incredibilmente più alto del 35% rispetto alle media autostradale.

Federica Romeo