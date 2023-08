Trump: Lunedì il report della frode di voto in Georgia

20:45 – L’ex Presidente degli USA , Donald Trump torna a farsi sentire e promette un “ampio, complesso, dettagliato ma inconfutabile rapporto sulla frode elettorale presidenziale in Georgia” che dice di volere presentare Lunedì mattina intorno alle 11 in New Jersey a Bedminster. “Coloro che hanno truccato le elezioni non sono mai stati perseguiti.

Sono stati perseguiti solo coloro che hanno lottato per trovare i truffatori!” ha aggiunto Trump con un post sul suo social network Truth. Il Tycoon ritiene che sulla base dei risultati di questo rapporto conclusivo tutte le accuse contro di lui e altri coinvolti dovrebbero essere ritirate.

Silv Bott