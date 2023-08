Iryna Vereshchuk: la guerra contro Mosca sarà lunga

Ad eliminare qualsivoglia pensiero di una tregua o trattato di pace imminente tra Kiev e Mosca, ci pensa il Ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati ucraini, Iryna Vereshchuk.

La quale scrive su Telegram: “La guerra in Ucraina non finirà tra “due-tre settimane, entro la fine dell’anno o la prossima primavera, dobbiamo prepararci a una lunga lotta. I cittadini e il governo, tutti devono prepararsi a una guerra lunga e difficile. Solo allora vinceremo”.

Questo il post della Vicepremier del governo di Kiev come riporta l’agenzia di RAI tv. Quanto riportato non è una buona notizia per nessuna delle parti coinvolte nel conflitto che rischia di allargarsi per le tensioni che ultimamente si sono generate ai confini della Polonia.

Silv Bott