Pro Loco Reggio Sud: a Punta Pellaro il 18 Agosto la manifestazione “Festival degli Aquiloni”

Venerdì 18 Agosto presso la spiaggia di Punta Pellaro si svolgerà la manifestazione “Festival degli Aquiloni” che ritorna dopo 2 anni di sosta, causa pandemia, uno degli eventi estivi calendarizzati nel programma attività che la Pro Loco Reggio Sud promuovere da anni. Si è giunti dunque alla 4 Edizione, che vedrà nuovamente al centro della spiaggia di Punta Pellaro, (difronte il Circolo Velico FreeSpirit e l’associazione Shaka) luogo in cui volteggeranno facendo bella mostra di se dei grandi aquiloni realizzati artigianalmente da aquilonisti provenienti dalla Sicilia, da San Vito Lo Capo dove il “Festival degli aquiloni”, arrivato alla 13 edizione, è diventato internazionale.

Il programma previsto per tutta la giornata si suddividerà in due momenti: dalle ore 10:30 alle ore 13:00 esibizione degli aquilonisti siciliani; dalle ore 17:00 inizio laboratorio per la costruzione dei aquiloni, in cui gli aquilonisti siciliani mostreranno come realizzare un aquilone. Il laboratorio è aperto a tutte le fasce di età, bambini ed adulti, ai quali verrà consegnato dai volontari un kit per la realizzazione del proprio aquilone, con un offerta libera, che servirà a garantire le successive attività dell’associazione. Al termine alle ore 19 esibizione conclusiva dove tutti i partecipanti potranno far volteggiare in cielo il primo aquilone.

La Pro Loco Reggio Sud in sinergia con Unpli Nazionale e con i vari comitati regionali, provinciali della Calabria ed i colleghi dirimpettai siciliani, ha voluto portare anche qui in riva allo stretto, un evento che in Sicilia è già diventato di caratura internazionale. Da anni ci occupiamo di promozione, valorizzazione e tutela dei luoghi, volontari che si adoperano a migliorare i luoghi ed a portare alla ribalta le sue eccellenze, promuovendo il patrimonio materia ed immateriale, coinvolgendo il tessuto sociale, promuovendo aggregazione e sinergia fra associazioni, liberi professionisti, imprenditori ed attività commerciali su cui contiamo ogni anno per le sponsorizzazioni che ci consentono, oltre alle quote associative, di disporre di economie per programmare ed organizzare eventi tutti i mesi dell’anno, visto che non abbiamo mai ricevuto in 12 anni di attività, un contributo pubblico comunale, nonostante le richieste di contributo ordinario che spetta ai comuni mettere in bilancio, per poi affidare direttamente alla Pro Loco quale ente riconosciuto di Promozione Sociale. Purtroppo ci siamo dovuti accontentare solo di patrocini gratuiti, in risposta alle nostre richieste di contributi economici per far fronte alla attività di promozione per il territorio e non solo in quanto ad ogni in tutti questi anni nemmeno una sede ci è stata concessa al Centro Civico di Pellaro, nonostante le numerose richieste per dove poter svolgere anche il Servizio Civile Universale. Si ringraziano gli sponsor dell’evento: Porto Bolaro e FreeSpirts.

Comunicato Stampa