Tre 20enni di Chicago si siedono sui binari del treno per scattarsi un selfie ma una rotaia è alimentata a 750 volt: “Ecco come sono sopravvissuti”

Si mettono in posa, come delle star. Ma sono tre ragazzini. Sprovveduti. Perché a un metro di distanza ci sono i binari ferroviari elettrificati. Il tentativo di tre giovani di circa 20 anni di scattare un selfie sui binari del treno a Chicago, negli Stati Uniti, ha avuto un drammatico epilogo: due di loro sono finiti in ospedale in gravi condizioni dopo essere stati fulminati. Nel video si vedono i tre giovani seduti sui binari del treno ignari del passaggio di una corrente a 750 volt sui binari.

Ad un certo punto, però, uno di loro, un ragazzino, viene “colpito” da una scarica elettrica, con la ragazza accanto a lui che dopo pochi secondi subisce lo stesso. Come si può vedere nel video, il terzo membro del gruppo sbadato ha cercato di rimuovere il ragazzo e la ragazza dalle rotaie, cosa che alla fine è riuscita con l’aiuto di altri testimoni oculari.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 5 Agosto, con il ragazzo “colpito” prima dalla scarica di corrente che con gli arti contratti, sotto shock, era rimasto immobile con i soccorritori che lo hanno riportato in vita e poi ha dovuto essere ricoverato in condizioni critiche. Anche la ragazza è rimasta gravemente ferita, tuttavia all’arrivo dei soccorsi era cosciente e le sue condizioni stanno migliorando di giorno in giorno.

Un’abitudine molto pericolosa. Insomma, la storia si ripete. Sembra che i binari rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, abbiano un fascino segreto per i ragazzi che sfidano le regole, correndo seri rischi. I tre hanno deciso di raccontare la loro esperienza per evitare ad altri di commettere lo stesso errore, «Se potessimo tornare indietro non avremmo mai camminato lungo la ferrovia. La gente dovrebbe capire quanto è pericoloso. Se la nostra storia può rendere anche una sola persona più consapevole dei rischi che si corrono, allora ne sarà valsa la pena».

c.s. – Sportello dei Diritti