Macerata, soccorsa una persona sul monte San Vicino

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12.30 del 16 Agosto sul monte San Vicino per soccorrere un’escursionista che, a causa di un infortunio ad una caviglia, non riusciva più a far rientro al proprio mezzo.

La squadra di Camerino, in collaborazione con il personale sanitario, ha individuato e raggiunto l’infortunata che, dopo essere stata stabilizzata è stata verricellata sull’elicottero VVF per essere trasportata al pronto soccorso di Camerino per gli accertamenti del caso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87728