Torino: Rimpatrio cittadino romeno irregolare appena scarcerato

Non cessa l’attività di monitoraggio dei cittadini stranieri irregolari, presenti sul territorio nonché detenuti nelle carceri della provincia di Torino, svolta dal personale dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura.

Tale attività ha consentito nei giorni scorsi, in considerazione dell’irregolarità dello straniero sul territorio nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 30/2007 e della gravità nonché abitualità dei reati commessi, di procedere alla scorta di un cittadino romeno a Bucarest.

Lo stesso, detenuto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno”, stava scontando la pena definitiva di 1 anno e 6 mesi per furto in abitazione, oltre ad avere svariati precedenti in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione ed estorsione.

