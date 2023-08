Genova, motociclista scivolata sotto un ponte a Davagna

Nel pomeriggio del 17 Agosto una motociclista è scivolata fino in fondo ad una scarpata sotto un ponte a Davagna. I Vigili del Fuoco sono scesi in fondo al dirupo accompagnando in sicurezza anche il personale medico. Dopo averla stabilizzata e posta in barella si è provveduto al recupero.

Per la manovra si è dovuta posizionare l’autoscala con estrema cura per permetterle di lavorare sotto strada. Il trasporto in ospedale è stato poi effettuato con l’elicottero VF Drago. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87752