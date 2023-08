Le meduse Craspedacusta Sowerbii arrivano nel lago Ceresio

Lo Sportello dei Diritti: “Niente allarmismi, arrivano dalla Cina ma sono innocue e non rappresenterebbero un pericolo per i bagnanti”

Avvistate meduse nelle acque del lago Ceresio. Secondo l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio non rappresenterebbero un pericolo per i bagnanti poichè non sono urticanti a contatto con l’uomo. L’Ente è intervenuto questa mattina per effettuare un sopralluogo sul lago, dopo la segnalazione di avvistamento di alcune piccole meduse. Secondo gli esperti il fenomeno di proliferazione delle meduse, soprattutto durante l’estate, è legato alle temperature dell’acqua. Lo ha chiarito il direttore dell’Ente regionale, Maurizio Tumbiolo.

«Vorremmo rassicurare i bagnanti che questi animali marini planctonici non risultano urticanti in caso di contatto. Già alcuni anni fa si era verificata la presenza, ma, anche in quella occasione, sono stati fatti i dovuti rilievi e confermato la non pericolosità delle stesse». Gli esemplari di medusa avvistati sono della famiglia della Craspedacusta Sowerbii, della famiglia delle Olindiidae. La maggior parte del corpo è traslucida, con una colorazione biancastra, fatta eccezione per le gonadi.

I tentacoli, circa 400, contengono centinaia di cnidociti con nematocisti, usati per la cattura delle prede, ma non sono urticanti per l’uomo. Questa specie di medusa è originaria della Cina, ma si è molto sviluppata nelle acque dei laghi e dei fiumi calmi, quelli con una corrente limitata. Il fenomeno non è costante infatti erano già diversi anni che nel Ceresio non si riproducevano. Tuttavia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda i bagnanti di nuotare, sempre in sicurezza, senza alcun timore per la presenza di queste Cnidari.

Il lago Ceresio detto anche lago di Lugano è un lago di origine glaciale, uno dei più bei laghi prealpini, una piccola parte si trova in provincia di Varese un’altra piccola parte si trova in provincia di Como, la maggior partesi estende in territorio svizzero. Dai bellissimi rilievi che si affacciano sul lago si gode di bei panorami. I paesi che si affacciano sulle sue sponde sono mete di turisti. (foto di repertorio)

c.s. – Giovanni D’Agata