Martina Franca (Ta), colto da malore in casa: salvato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha salvato la vita ad un anziano di Martina Franca, classe 1938, che da diversi giorni non dava più notizie di sè. Un amico, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con l’uomo, ha chiesto aiuto al numero d’emergenza 113 della Sala Operativa della Questura, per sincerarsi che l’85enne stesse bene.

La volante del Commissariato di Martina Franca si è recata presso l’abitazione dell’uomo, dove ad attenderli c’era il richiedente. I colleghi hanno chiesto informazioni ai vicini i quali hanno confermato di non vederlo da diversi giorni.

Dopo aver rintracciato un fratello dell’anziano che ha fornito loro un vecchio mazzo di chiavi di cui era in possesso, i poliziotti hanno tentato di entrare nell’abitazione, visto che nessuno aveva risposto ai loro appelli. Purtroppo nessuna delle chiavi fornite dal parente era in grado di aprire la porta d’ingresso principale per cui i colleghi sono entrati, con non poche difficoltà, attraverso una porticina posta sul lato posteriore dell’abitazione.

In salotto, l’85enne era riverso a terra apparentemente privo di vita, ma i poliziotti si sono accorti che muoveva a malapena le palpebre. Richiesto l’intervento del 118, nell’attesa si sono attivati per rianimare e tenere sveglio l’anziano.

L’uomo è stato trasportato presso il locale Pronto Soccorso ove le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi, ma l’intervento provvidenziale dei colleghi della Squadra Volante del Commissariato di Martina Franca gli ha salvato la vita.

