Ramiseto (Re). Affitta un’abitazione e vi nasconde droga e refurtiva

Comando Provinciale di Reggio Emilia – Ramiseto (Re), 18/08/2023 09:22

Nell’abitazione presa in locazione in un comune dell’Appennino reggiano deteneva stupefacenti e refurtiva varia provento di alcuni furti. L’origine dei fatti quando i Carabinieri di Ramiseto forti di una segnalazione giunta in caserma, si recavano nelle pertinenze dell’abitazione del villeggiante dove era stata segnalata la presenza di un furgone rubato poco prima a Ramiseto.

I militari giunti sul posto notavano il veicolo rubato riscontrando che il quarantaquattrenne, che non aveva notato la presenza dei carabinieri, si stava avvicinando al veicolo motivo per cui veniva immediatamente fermato in quanto risultato essere l’autore del furto del mezzo che successivamente veniva restituito al derubato, un trentaduenne di Ramiseto, a cui era stato sottratto in precedenza dal corrile della sua abitazione.

Accertati i fatti i carabinieri di Ramiseto davano corso alla perquisizione dell’abitazione del villeggiante che portava a rinvenire e sequestrare un panetto del peso di oltre 40 grammi di hascisc, due dosi di cocaina del peso di alcuni grammi e due bilancini di precisione, Lo stupefacente e l’armamentario per la pesatura veniva sottoposto a sequestro dai carabinieri di Ramiseto unitamente a varia refurtiva (documenti personali, bancari, capi d’abbigliamento, due scatole contenti medicinali etc.) provento di furto in abitazione e su autovettura in corso di esatto accertamento da parte dei carabinieri.

Tra la refurtiva recuperata dai carabinieri anche due scatole contenenti vari medicinali, del valore di 700 euro, sottratti dalle pertinenze dell’abitazione del titolare della farmacia comunale del paese dove erano stati consegnati dal corriere e i documenti ed altri effetti di un medico provento del furto della sua borsetta presa all’interno dell’ambulatorio di Castelnovo Monti dove esercita la sua attività.

Alla luce delle risultanze delle attività condotte il quarantaquattrenne veniva dichiarato in arresto con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto continuato e ricettazione, venendo ristretto al termine delle formalità di rito a diposizione della Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

