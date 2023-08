Cultura. Giornata fotografia, Sangiuliano: arte dalla grande espressività

(DIRE) Roma, 19 Ago. – “Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, un’arte dalla grande espressività e capace di catturare, raccontare e tramandare la storia nelle sue molteplici articolazioni: la vita sociale, le architetture delle nostre città, i paesaggi dei nostri territori, la quotidianità dell’agire umano, la natura. Grazie alla fotografia abbiamo anche un album di ricordi personali, familiari e collettivi”.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che aggiunge: "Questa forma di arte, nonostante l'Italia vanti una grande tradizione, non è stata adeguatamente valorizzata. Per questo sarà nostra cura porre rimedio assicurando la massima attenzione a iniziative in tal senso".