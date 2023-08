E’ morto ad 86 anni Carlo Mazzone

16:40 – Mondo del calcio in lutto per la morte di Mister Carlo Mazzone. E’ stato calciatore apprezzato (Roma, Spal, Ascoli) ed allenatore amatissimo dalle tifoserie.

Detiene il record di panchine del massimo campionato di calcio italiano, 792.

Romano di nascita Calo Mazzone, da tutti chiamato Carletto, ha allenato sia squadre con cui ha conquistato salvezze (tra le altre ben 2 a Catanzaro in serie A e 4 Ascoli) o promozioni, sia club blasonati come la Roma, il Napoli e la Fiorentina. Ha allenato fior di campioni come Roberto Baggio e Francesco Totti.

Carlo Mazzone, mister di sicura esperienza, valore e indiscusso carattere, è morto all’età di 86 anni.

