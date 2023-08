Arabia Saudita, centinaia di migranti etiopi uccisi

00:10 – Secondo un rapporto scritto dalla ONG HRW (Human rights watch), centinaia di migranti etiopi sono stati uccisi dalle guardie di frontiera saudite.

Secondo il rapporto pubblicato da media internazionali, sono stati intervistate decine di etiopi che confermano le violenze perpetrate dalle guardie saudite. I superstiti affermano di essere stati attaccati mentre stavano cercando di entrare nel Paese. Donne e bambini non sono riusciti a sfuggire al fuoco delle guardie di frontiera.

Una testimonianza in particolare, racconta di come alcune persone che facevano parte di un gruppo di 45 migranti, sono state uccise durante l’attraversamento del confine alla fine di Luglio. “Ho visto persone uccise in un modo che non avrei mai immaginato” questo è quanto ha riferito una testimone alla ONG HRW. (Fonte ANSA)