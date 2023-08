Cisgiordania, donna israeliana morta

23:55 – Una donna israeliana di 40 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco nella regione meridionale della Cisgiordania.

Secondo i media locali, la donna era madre di tre figli e faceva parte del gruppo ebraico di Beit Hagai, dove insegnava presso un asilo. La donna si trovava in viaggio assieme ad un uomo israeliano al quale aveva chiesto un passaggio. Secondo la ricostruzione dell’esercito israeliano, un’auto ha affiancato la vettura dei due, sparando almeno 22 colpi. L’uomo è in gravi condizioni mentre una bambina di 6 anni presente in macchina è rimasta fortunatamente illesa. (Fonte ANSA)