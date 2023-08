FI. Gasparri: punto di riferimento importante nel PPE

(DIRE) Roma, 21 Ago. – “La nostra posizione è molto chiara e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani l’ha ribadita in maniera netta. Forza Italia rappresenta, nel nostro Paese, quello che anche dopo le elezioni europee del 2024 sarà il primo gruppo parlamentare del nostro continente: il Partito Popolare Europeo.

Ne facciamo parte da tempo, siamo una sua componente essenziale, Berlusconi ne è stato un grande protagonista e Tajani, da molto tempo, è vicepresidente del PPE, dopo essere stato Commissario europeo e Vicepresidente e Presidente del Parlamento europeo.

È nostra intenzione e nostro interesse aggregare il maggior numero di forze nell’alveo del PPE e saremo presenti, come del resto facciamo anche alle elezioni nazionali, alle europee con il simbolo Forza Italia, con la dicitura Partito Popolare Europeo e con il nome di Berlusconi, come abbiamo ribadito anche in termini statutari nel nostro recente Consiglio nazionale, che ha eletto Antonio Tajani Segretario del movimento”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Lum/ Dire) 18:49 21-08-23