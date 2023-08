Genova. Rapina l’ex fidanzata e fugge. Arrestato

Via Teresa Durazzo Pallavicini, ore 17.30

La Polizia di Genova ha arrestato un 23enne per rapina denunciandolo anche per atti persecutori. Gli agenti delle volanti dell’UPGSP, ieri pomeriggio, sono intervenuti dopo la richiesta d’aiuto di una giovane donna che, dopo essere stata aggredita e derubata del cellullare e della borsa dall’ex fidanzato che da qualche tempo la tormentava, aveva trovato rifugio all’interno di un negozio. Il titolare, dopo aver messo in fuga l’uomo, ha immediatamente contattato il 112 fornendo alla Polizia una dettagliata descrizione del fuggitivo.

Le due volanti intervenute sul posto si sono impegnate subito nelle ricerche e, dopo aver effettuato vari giri nella zona di via Avio, si sono separate, una per raggiungere l’abitazione della vittima, in quanto il giovane aveva una copia delle chiavi, ed una è andata presso la casa del ricercato.

Durante il viaggio gli agenti hanno ricevuto dalla Sala Operativa la segnalazione di un possibile furto in appartamento in quanto era stato visto e filmato un uomo, perfettamente corrispondente alla descrizione del 23enne, che si era calato con una corda dalla finestra di un’abitazione per poi scappare a bordo di un autobus.

Gli agenti, dopo aver scoperto che l’appartamento in questione era proprio la casa del ragazzo, hanno inseguito e bloccato l’autobus su cui stava viaggiando, mettendo così fine alla sua fuga.

Trovato ancora in possesso della refurtiva sottratta alla ragazza, ha riferito agli operatori di essersi preparato al volo una borsa con degli effetti personali per darsi alla fuga e di essersi calato dalla finestra per evitare di essere bloccato dalla Polizia. Il 23enne, con svariati precedenti di Polizia, è stato associato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’A.G. Rimane salva la presunzione di innocenza dell’indagato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Genova/articolo/84664e37ea79a7cd301109029