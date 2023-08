PNRR. Giorgetti: fare in fretta ma fare bene, occasione unica

(DIRE) Roma, 21 Ago. – “La responsabilità del governo in questo senso è massima e l’impegno pure per quanto riguarda il PNRR. Le risorse non possono essere sprecate e devono essere usate nel modo migliore possibile. Non c’è semplicemente il puntuale rispetto, il fare in fretta, ma il fare bene”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al meeting di Rimini. “Se fare in fretta significa fare male, è meglio fare bene ma valutare attentamente le situazioni, perché è un’occasione unica”, ha aggiunto. (Lum/ Dire) 14:06 21-08-23