Cuorgnè (To). Sorvegliato speciale compiva rapine e furti

Comando Provinciale di Torino – Cuorgnè (To), 22/08/2023 08:29

I carabinieri della Stazione di Cuorgnè coordinati dalla Procura della Repubblica di Ivrea, hanno eseguito un’ordinanza di Custodia cautelare in carcere di un uomo di 46 anni ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione, rapina impropria, contraffazione e violazione della misura dell’obbligo di dimora. L’attività di indagine ha origine da alcuni furti e rapine in abitazione commessi tra Giugno e Luglio nel territorio dell’alto Canavese.

I Carabinieri, dagli elementi raccolti dalle denunce presentate dalle vittime e mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un uomo di 46 anni sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Mathi. Lo stesso per gli spostamenti utilizzava una moto con targa contraffatta e guidava senza patente perché mai conseguita.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/sorvegliato-speciale-compiva-rapine-e-furti