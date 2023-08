Gibuti, dall’Italia arrivano attrezzature mediche

21:35 – L’Aics, Associazione italiana per la cooperazione e lo sviluppo, ha donato 50 mila euro in attrezzature mediche ad un ospedale di Gibuti.

L’obiettivo dell’associazione è quello di rafforzare il sistema sanitario della piccola Repubblica africana. Durante l’incontro per la donazione, l’associazione ha portato anche 500 chili tra: guanti chirurgici, siringhe, cateteri endovenosi e garze.

Francesco Dagostino, responsabile del dipartimento di emergenza di Aics, ha affermato: “Anche a Gibuti, negli ultimi anni, abbiamo potuto fornire il nostro sostegno attraverso diversi progetti: con l’Unicef per facilitare l’accesso dei bambini e delle famiglie vulnerabili a una protezione di qualità e ad altri servizi sociali di base; e con l’Oms, che a marzo ha consegnato al ministero della Salute sei cliniche mobili per garantire l’accesso ai servizi di base alle persone più isolate“.

Già a Giugno, Aics aveva messo a disposizione un contributo di 300 mila euro per la Unfpa (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione). L’obiettivo era di garantire servizi sanitari, di aiuto psicologico e legali per le vittime della violenza di genere. (Fonte ANSA)