USA: approvato vaccino per donne incinte contro la bronchite dei neonati

Le autorità statunitensi, hanno autorizzato un vaccino destinato a proteggere i neonati dalla bronchite, è la prima volta. Il farmaco verrà somministrato alle donne incinte.

Il vaccino è prodotto dalla casa farmaceutica Pzier ed è stato denominato con il nome Abrysvo, prende di mira il virus respiratorio sinciziale (RSV), che colpisce in modo particolare i bambini piccoli.

Il vaccino è autorizzato dalla Food and Drug Administration per le donne incinte tra le 32 e le 36 settimane, e sarà inoculato con una singola iniezione intramuscolo.

Tutti i bambini saranno protetti per i primi sei mesi di vita, questo stesso vaccino, era stato approvato per gli over 60.

A Luglio 2023, l’antidoto è stato approvato anche dall’Agenzia europea per il farmaco, sia per i neonati e per anziani. Tuttavia, vi è un ultimo passo da compiere, la Commissione Europea deve ponderare se mettere in commercio in tutti gli stati dell’Unione Europea (fonte: ansa.it).

AO