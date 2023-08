USA: la furia omicida della natura

Sembra un film apocalittico ma è la realtà, gli Stati Uniti D’America da qualche mese stanno combattendo contro i disastri naturali. Pare che madre natura si stia ribellando contro il cambiamento climatico.

Dalle inondazioni, alle temperature che toccano i 54 gradi, gli USA stanno vivendo dei momenti drammatici.

Le Hawaii, il paradiso terreste, sono state divorate dagli incendi, i cittadini sono stati costretti a scappare dentro le acque dell’oceano, per sfuggire dalle fiamme. Il Presidente Joe Biden con la sua First Lady Jill, ha interrotto le vacanze per recarsi alle Hawaai, per placare le polemiche sui soccorsi.

Mentre una tempesta denominata Hilary, ha colpito il sud della California, allagandola. Fino a pochi giorni fa, lo Stato stava combattendo contro la siccità e gli incendi. Inoltre domenica scorsa, vi è stata una scossa di magnitudo di 5,1 vicino alla città di Ojai, non ci sono state né vittime e né disastri.

Hilary ha provocato la morte di un uomo, la vittima è stata trascinata con la sua auto dalle onde. Più di 200 voli sono stati cancellati a San Diego, mentre a Los Angeles le scuole del distretto sono rimaste chiuse. La Sindaca Karen Bass, ha dichiarato: “Si tratta di un evento meteo senza precedenti.La situazione è grave, al momento tutte le nostre strade sono inondate, non si può né entrare né uscire da Palm Springs”

Strade trasformate in fiumi, auto che galleggiano, questo è lo scenario che si può vedere in California. 25 milioni di persone sono sotto allerta meteo. Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza in gran parte del sud della California e ha mobilitato le squadre di soccorso e ha fatto allestire i centri di accoglienza (fonte: ansa.it).

AO