L’arte prodotta dall’IA può avere il copyright?

Il tempo odierno convive con l’intelligenza artificiale, pian piano stiamo sconfinando in una situazione di “dualismo” con le macchine, ci siamo amalgamati con i computer e tutti i loro predecessori. La domanda più gettonata, è: “le macchine potranno mai sostituire l’essere umano?”. Dalle ultime vicende del mondo del cinema hollywoodiano, la risposta sembrerebbe di “Sì”. Sceneggiatori e attori sono scesi per strada per combattere contro questo “nemico”, che minaccia di rubargli il lavoro.

Un tribunale statunitense a Washington Dc, ha stabilito che un’opera d’arte creata dall’intelligenza artificiale, non potrà mai avere nessun tipo di copyright, perché non ha nessun tratto umano.

La notizia è stata riportata dal Reuters online, una sentenza nata da una domanda dell’informatico Stephen Thaler inventore della Creativity Machine.

Solo le opere prodotte dall’intelletto umano, hanno l’onore ad avere i diritti d’autore, questa è stata la scelta del Giudice distrettuale americano Beryl Howell.

L’informatico ha tentato di chiedere dei brevetti anche ad altri paesi del mondo, come Regno Unito, Australia, Sud Africa, e Arabia Saudita, ma nessuno di queste Nazioni ha soddisfatto le richieste di Thaler. L’avvocato dell’informatico, ha espresso che lui e il suo cliente sono contrari a questi verdetti, e presenteranno un ricorso.

In una dichiarazione ufficiale, il Copyright Office, ha affermato di “ritenere che la Corte abbia raggiunto il risultato corretto”.

L’ascesa dell’intelligenza artificiale, ha sollevato molte questione, riguardo alla proprietà intellettuale. Nonostante ciò, il Copyright Office, conferma la propria posizione, mettendo un divieto all’IA, poco tempo prima aveva respinto la richiesta di un’artista per i diritti di autore per delle immagini prodotte dall’intelligenza artificiale Midjourney.

Negli Stati Uniti, sono state avviate diverse cause legali sull’uso di opere protette da copyright per addestrare l’intelligenza artificiale generativa senza alcun tipo di autorizzazione (fonte: ansa.it).

AO