Lula: “il cambiamento climatico è un prodotto delle Nazioni ricche”

Il Presidente Brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, durante un vertice tenutosi oggi al Brics, ha affermato che sono le Nazioni ricche e potenti ad avere generato il cambiamento climatico. E ha ha richiesto maggiori finanziamenti.

“È molto difficile combattere il cambiamento climatico mentre molti Paesi in via di sviluppo sono ancora alle prese con la fame. I responsabili delle emissioni di carbonio sono stati coloro che hanno fatto la rivoluzione industriale. Valorizzati gli Accordi di Parigi e la Convenzione sul clima invece di esternalizzare le responsabilità al Sud del mondo. Affinché le promesse dei Paesi ricchi siano mantenute, i finanziamenti per il clima devono essere veramente nuovi e aggiuntivi rispetto ai finanziamenti per lo sviluppo”, questo è un estratto del discorso del leader brasiliano a Johannesburg.

Da qualche anno, il nostro pianeta sta subendo molte trasformazioni, per via del riscaldamento globale. Temperature record, inondazioni, incendi, tornadi, e tempeste, sono tutte il prodotto del cambiamento climatico. A pagare le conseguenza peggiori, sono proprio i paesi più poveri (fonte: ansa.it).

AO