Sudafrica, Premier indiano propone BRICS dei grandi felini

18:15 – Il Premier indiano, Narendra Modi, ha parlato durante la sessione del vertice del club di Paesi che ha avuto luogo oggi a Johannesburg.

“In tutti e cinque i Paesi del Brics si trovano, in gran numero, varie specie di grandi felini. Possiamo fare sforzi comuni per la loro protezione.” Questo è quanto affermato da Modi come proposta di tutela della specie dei grandi felini. Cyril Ramaphosa, Presidente sudafricano, ha risposto affermando che il Sudafrica ha già dato in dono ghepardi allo stato indiano. Rapaphosa ha successivamente aggiunto che:”Siamo pronti a donarne anche di più perché il suo è un Paese che si prende cura dei grandi felini“. (Fonte ANSA)