Vicenza. Violenta bimba di 12 anni: Condannato ed arrestato dalla Polizia

Violenza sessuale su minore di 12 anni. Polizia arresta 37enne straniero

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto e condotto in carcere un 37enne cittadino bengalese in esecuzione di un Ordine di Carcerazione conseguente ad una Sentenza di condanna a 3 anni e 11 mesi di reclusione, ora passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Vicenza.

L’uomo, nel Luglio 2021, si era reso responsabile di una violenza sessuale commessa ai danni di una bambina con meno di 12 anni e, per questo motivo, all’epoca era già stato arrestato; in seguito, gli erano stati concessi gli arresti domiciliari.

Nel corso del procedimento penale era emerso che per questo gravissimo reato le indagini a carico del soggetto – pregiudicato per altri reati e regolarmente presente sul territorio nazionale – erano scaturite a seguito di una segnalazione fatta alle Forze dell’Ordine dalla madre della minore sulla base di confidenze ricevute da un’amica della famiglia.

A seguito di una tale denuncia vennero effettuati immediati accertamenti anche con l’analisi del D.N.A., a seguito dei quali l’aggressore venne tratto in arresto. Nei giorni scorsi, una volta divenuta definitiva la Sentenza di condanna il Giudice ha sostituito la misura degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto il soggetto con quella della carcerazione al fine di continuare l’espiazione della pena.

In considerazione della gravità di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto l’avvio delle procedure per la Revoca del Permesso di Soggiorno, in modo da poter espellere il soggetto dal Territorio Nazionale una volta espiata la pena. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza/articolo/137864e5e137b0c7b560151719