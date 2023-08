Andria (BT). Kiki trova la cocaina: pusher in manette

Comando Provinciale di Trani – Andria (BT) , 24/08/2023 09:25

I Carabinieri della Sezione Operativa di Andria, a seguito di mirata attività di osservazione, controllo e pedinamento, hanno proceduto al controllo dell’abitazione di un quarantacinquenne Andriese, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti.

Eseguito l’accesso, i militari operanti, con il prezioso ausilio del cane antidroga, un pastore belga “Kiki” condotto dai militari del Nucleo Cinofili di Modugno, rinvenivano 22 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, 4 involucri contenenti la medesima sostanza ancora da suddividere in dosi e, stipata in un contenitore a parte, una pietra di cocaina che sarebbe poi stata tagliata.

Durante la perquisizione venivano inoltre sottoposti a sequestro 8.035,00 euro in banconote di piccolo e medio taglio, ritenute provento attività illecita. Al termine degli accertamenti, il prevenuto veniva dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e -su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani- tradotto presso la casa circondariale di Trani.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati non sono definitivi. L’eventuale colpevolezza dell’arrestato in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.