Giappone. Iniziato sversamento acque di Fukushima

E’ cominciato alle 13:00 ora di Tokyo (06:00 ora italiana) lo sversamento nelle acque dell’Oceano Pacifico della centrale nucleare di Fukushima, quella del drammatico incidente avvenuto nel 2011. Quando a causa di un violento terremoto e del successivo tsunami la centrale nucleare fu gravemente danneggiata.

Vibranti le proteste di Pechino, espresse non da oggi, per questa decisione del Governo giapponese che butterà in mare nuovamente circa 1,3 milioni di metri cubi di acqua prima contaminata ma oggi trattata. Per questo motivo la Cina ha deciso di adottare restrizioni all’import di prodotti alimentari giapponesi.

Le operazioni a Fukushima sono gestite dalla Tepco (Tokyo Electric Power) e monitorate dall’AIEA, che ha precedentemente approvato la decisione delle autorità giapponesi.

