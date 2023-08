Migranti. Borchia (Lega): UE preoccupata per Italia? Non ci prenda in giro

(DIRE) Roma, 24 Ago. – “L’Unione Europea continua a prendere in giro il Paese. Si dice consapevole e preoccupata per l’aumento degli arrivi in Italia ma si limita a spostare i migranti da un posto all’altro sempre nei nostri territori. Bel coraggio affermare di aiutarci in questa vera e propria emergenza.

La verità è che l’Europa starebbe semplicemente trasferendo con l’aereo gli stranieri dall’isola di Lampedusa ad altre località del territorio italiano”. Così l’europarlamentare Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona e responsabile federale Lega nel Mondo, commentando le parole di una portavoce dell’esecutivo UE. “Basta ipocrisia.

La Commissione continua a lasciare sola l’Italia mentre, grazie alla Lega al governo, da settembre con il nuovo decreto Sicurezza – già annunciato dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – ci sarà giro di vite e stretta sulle espulsioni degli irregolari. Si interverrà, quindi, sulla scorta dei decreti Salvini grazie ai quali a settembre 2019 gli sbarchi furono meno di 5mila”. (Lum/ Dire) 17:02 24-08-23