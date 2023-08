Geo Barents, soccorre 168 migranti acque libiche

07:00 – Nella giornata di ieri, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, la Geo Barents, ha tratto in salvo in due distinte operazioni migranti alla deriva nelle acque libiche.

Stipati su solo due gommoni c’erano ben 168 persone, il 65% delle quali era minorenne non accompagnato. Il porto di Brindisi è stato assegnato alla Geo Barents, dall’ autorità competente italiana, per fare sbarcare i migranti recuperati in mare come riporta l’agenzia RAI Tlv (foto di repertorio)

Federica Romeo