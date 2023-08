Libia, annunciata operazione di sicurezza

22:00 – Dalla pagina Facebook di Haftar Ahmaed Al Mismari, generale dell’Est, viene annunciata un’operazione di sicurezza atta a proteggere i confini dello Stato.

“Le unità dell’Esercito nazionale libico hanno lanciato un’operazione militare ampia e precisa nell’area del confine meridionale per proteggere i confini dello Stato. Le sue capacità e la sicurezza dei suoi cittadini, e come parte della continua estensione del suo controllo e della sua influenza.”

Secondo il generale, le forze armate faranno da deterrente per possibili azioni illegali. Sempre Haftar, afferma che le forze armate impiegate a terra ed in aria sono l’elite della Libia. Il generale ha concluso il suo comunicato affermando che l’operazione non terminerà finché non saranno stati raggiunti gli obiettivi prefissati. (Fonte ANSA)