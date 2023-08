Trasporti pubblici, Potenti (Lega): Nuova aggressione, servono più tutele per gli autisti

“Esprimo la mia solidarietà all’autista aggredito a Marina di Pisa da un passeggero arrabbiato per una fermata mancata. Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza ai danni di un operatore di Autolinee Toscane che testimonia l’esposizione di questi lavoratori all’inciviltà di chi non sa vivere nella società. Il particolare livello di pericolo in cui sono costretti a svolgere il loro servizio gli autisti di bus di linea rende opportuna una normativa che li tuteli ulteriormente: voglio ricordare che, a questo proposito, è all’esame del governo una mia proposta volta ad introdurre un obbligo generalizzato di cabine blindate a bordo per i concessionari del servizio del trasporto pubblico locale e per tutti i mezzi pubblici.

Mi incarico di sensibilizzare le Istituzioni a Roma su questo tema con la speranza di limitare il numero di aggressioni che negli ultimi tempi sembra destinato tristemente a crescere”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

Comunicato Stampa