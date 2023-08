Calambrone (Pi). Ricercata per frode fiscale in Germania, in vacanza con la famiglia a Pisa

Nella mattinata del 25.08.2023, alle ore 05.20, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta presso una struttura ricettiva a Calambrone, dove era giunta notizia della presenza di una cittadina straniera ricercata. Sul posto i poliziotti hanno verificato la effettiva presenza della donna, una 45enne tedesca in vacanza con la famiglia.

La stessa, di professione infermiera, era ricercata su tutto il territorio europeo in base ad un alert diramato dalla Polizia tedesca in ambito Schengen, perché destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura tedesca per frode fiscale.

La donna ha dunque dovuto interrompere il soggiorno e, dopo aver salutato i familiari, è stata accompagnata in Questura per la notifica del mandato di cattura ed il rituale fotosegnalamento, di poi scortata al carcere “Don Bosco”, a disposizione della Corte d’ Appello di Firenze competente sulle convalide degli arresti provvisori a fini estradizionali.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Pisa/articolo/309364e9910f2c4f9212279904