Cibo. Battistoni (FI): grazie a Tajani salumi umbri e toscani in USA

(DIRE) Roma, 26 Ago. – “Grazie all’ottimo e costante lavoro politico e diplomatico del nostro Ministro degli Esteri, On. Antonio Tajani, gli Stati Uniti hanno finalmente concesso il nulla osta alle importazioni delle eccellenze dei prodotti della salumeria delle regioni dell’Umbria e della Toscana, in passato messe al bando a causa di una malattia vescicolare che colpì gli allevamenti delle Regioni”. Così in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni, Vice Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati.

“La notizia riveste un’importanza strategica per l’economia delle nostre imprese, per i nostri territori e per l’immagine di tutto il Paese, che vedrà di nuovo in vendita in un mercato chiave per l’agroalimentare, quale quello degli States, importanti specialità gastronomiche come la Finocchiona toscana e il prosciutto di Norcia” aggiunge Battistoni. “Questo successo internazionale riveste anche un’ulteriore conferma della massima attenzione del nostro Ministro Tajani e del Governo alla promozione e valorizzazione dell’Export agroalimentare, che insieme al turismo costituisce una chiave fondamentale per il rilancio del nostro Paese”, conclude Battistoni. (Com/Sim/ Dire) 17:09 26-08-23

(Foto di repertorio)