Salerno. Truffa con biglietti falsi per incontri della Salernitana

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha formulato richiesta di Rinvio a Giudizio nei confronti di 3, minori degli anni diciotto, imputati dei reati di cui agli artt.110 – 478 – 489 – 640 e 648 del C.P. perché ritenuti responsabili della produzione, della vendita e dell’acquisto di falsi biglietti per gli incontri di calcio Salernitana Udinese della stagione calcistica 2021/2022 e Salernitana Roma campionato 2022/2023.

L’articolata attività investigativa, condotta dalla D.I.G.O.S. della locale Questura sotto il diretto coordinamento della locale Procura Presso il Tribunale per i Minorenni, ha consentito di individuare i ruoli ascrivibili a ciascuno degli imputati minorenni per i quali è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio.

L’indagine, che vede coinvolti numerosi altri soggetti, le cui posizioni sono tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria, ha avuto origine dai normali controlli operati ai varchi di accesso all’impianto sportivo salernitano durante gli incontri di calcio disputati dall’U.S. Salernitana 1919.

In particolare, durante l’accesso allo stadio Arechi in occasione degli incontri di calcio Salernitana Udinese del 22.05.2022 e Salernitana Roma del 14.08.2022, numerosi spettatori, nei confronti dei quali l’U.S. Salernitana 1919 ha poi sporto querela, sono stati trovati in possesso di tagliandi d’ingresso rivelatisi falsi ai controlli elettronici ai gate di accesso all’impianto sportivo salernitano.