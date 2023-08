22:00 – Questa sera la statua della Madonna del Soccorso, di ritorno dopo circa 5 anni di restauro, è stata portata in processione dai fedeli nel quartiere della parrocchia che è nella zona Sud della città di Reggio Calabria.

Come è tradizione nell’ultima settimana del mese di Agosto. In molti hanno partecipato come sempre all’evento di carattere religioso (come si vede nella foto) intonando testi e canzoni in onore della Madonna del Soccorso.

Silv Bott