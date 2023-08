Domenica impegnativa per i Vigili del Fuoco messinesi

Nel primo pomeriggio di ieri hanno soccorso e assistito un turista colto da un principio di infarto durante la risalita al cratere del Vulcano. L’uomo era rimasto bloccato in un anfratto incapace di proseguire.

La squadra dei Vigili del Fuoco, comandata di servizio a Vulcano per la campagna antincendio boschivo, lo ha immediatamente raggiunto e, dopo averlo assicurato su una barella, lo ha affidato alle cure del personale medico giunto con l’elicottero.

In mattinata, intorno alle 10.30, la squadra del distaccamento di Milazzo è intervenuta per estinguere un incendio che ha coinvolto un deposito di bevande a Milazzo, nelle vicinanze dell’ospedale. Sul posto è stata fatta convergere anche la squadra del distaccamento volontario di Villafranca oltre a due Autopompe (APS), un’autobotte (ABP) e due pick-up con modulo antincendio. Dopo lo spegnimento delle fiamme son seguite le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87903