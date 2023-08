Vincenzo Cirillo conquista la Medaglia d’Argento al Campionato Italiano di Beach Sprint a Salerno

Nuovo titolo al gruppo Canottaggio del Circolo Velico Reggio

Nella splendida cornice dell’arenile Santa Teresa di Salerno, lo scorso 25 e 26 Agosto si sono tenuti i Campionati italiani di canottaggio nella specialità Beach sprint di Coastal Rowing. Il Circolo Velico Reggio ha conquistato una preziosa Medaglia d’Argento con il suo atleta di punta Vincenzo Cirillo nella categoria Singolo Master U43. L’atleta di origini pugliesi ma ormai reggino di adozione, dopo aver superato le qualificazioni con il secondo miglior tempo di categoria, nella finale A, si è classificato secondo arrendendosi per una manciata di secondi all’atleta del Brindisi Rowing.

“Arrivare secondo ad un campionato italiano è sempre una bella soddisfazione” – commenta Vincenzo Cirillo – “il fatto di non aver vinto mi servirà da stimolo per allenarmi e fare meglio nelle prossime regate. Colgo l’occasione per ringraziare il Circolo Velico, e i suoi dirigenti che mi permettono di gareggiare in tutta Italia portando in alto il nome della città di Reggio Calabria. Dedico questa medaglia a mia moglie e ai miei figli che mi supportano in questa mia passione”.

Il direttivo del Circolo ricorda che chiunque volesse provare a vogare può contattare la sezione canottaggio tramite mail all’indirizzo info@circolovelicoreggio.it