Alessandria. Recuperati diversi oggetti preziosi dalla Polizia di Stato

Condividiamo sui nostri canali d’informazione l’operato della Questura di Torino per la visione dell’album fotografico degli oggetti recuperati nel caso possa essere di utilità ai cittadini della Provincia di Alessandria.

Il fatto: La Questura di Torino, nell’ambito di una brillante operazione d’indagine ha proceduto al fermo di 3 persone per ricettazione. L’attività ha permesso di recuperare una considerevole quantità di refurtiva tra monili in oro e argento, orologi di lusso, articoli di pelletteria griffati e dispositivi elettronici che in parte sono stati restituiti ai proprietari.

Per i restanti oggetti, è stato predisposto dai colleghi di Torino un catalogo fotografico che può essere consultato nell’area “Bacheca degli oggetti recuperati” del sito della Polizia di Stato al seguente indirizzo:

https://questure.poliziadistato.it/servizio/oggettirubati .

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Alessandria/articolo/285764edc4292c536069208736