Banche. Gasparri: colossi del web paghino subito tasse in Italia

(DIRE) Roma, 29 Ago. – “Se si cercano, giustamente, risorse da recuperare laddove si sia guadagnato molto e si siano pagate poche tasse la priorità assoluta resta quella riguardante i giganti della rete. Per questo in discussione del decreto legge che riguarda le banche, Forza Italia porrà con decisione la questione di Amazon, Facebook, Google e degli altri colossi del web. Sappiamo bene che in prospettiva ci dovrà essere una tassazione europea con la ‘global minimum tax’ di appena il 15%. Ma questa tassa è ancora lontana mentre le esigenze di bilancio sono pressanti. Pensiamo, ad esempio, al fatto che il governo si è impegnato ad investire più di 2 miliardi di euro per rilevare una quota della rete di telecomunicazioni.

Quella rete che anche i giganti del web usano e senza la quale non esisterebbero, ma pagando praticamente nulla per utilizzare una fondamentale ‘autostrada’. Quindi bisogna agire ora e subito in Italia, sui ricavi italiani, senza timori reverenziali. Senza soggiacere all’inerzia europea in materia. Fare pagare ora e subito questi giganti della rete. Porremo il tema nelle prossime ore in Senato, quando si aprirà il confronto su questo decreto. Quelli sì che sono extraprofitti. Zuckerberg, Musk ed altri, invece di sognare duelli, aprano il portafoglio e paghino, a cominciare dall’Italia. Bisogna dimostrare coraggio nei confronti di chi guadagna tanto e non paga nulla. Peraltro con pochissimi dipendenti. I grandi operatori della rete sono indispensabili, ma la loro impunità fiscale è impensabile e intollerabile. Chiederemo che paghino ora e subito in Italia”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. (Tar/ Dire) 14:15 29-08-23