Colosseo. Gualtieri: buona pulizia area, fare salto qualità su ‘scarpatine’

“Ok Sangiuliano per dare introiti Pantheon a pulizia Colosseo-Pantheon-Piazza Cinquecento”

(DIRE) Roma, 29 Ago. – “La pulizia dell’area complessiva (del Colosseo, ndr) è buona ma non c’è un’adeguata attenzione a queste scarpatine, luoghi ‘terra di nessuno’ dove spesso i turisti, per malcostume, buttano nei cespugli le bottiglie d’acqua vuote. Lì bisogna fare un salto di qualità”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al TgR.

Il primo cittadino ha ricordato che le aree come quella del Colosseo, ad esempio, sono “condivise” col ministero della Cultura e di avere chiesto “a giugno a Sangiuliano, c’è un accordo su questo, di destinare gli introiti del Pantheon (per il quale il ministero ha stabilito in 5 euro il prezzo del biglietto di ingresso, ndr) per gli interventi (di pulizia, ndr) aggiuntivi su Colosseo, piazza del Pantheon e piazza dei Cinquecento-Terme di Dicleziano”.

Quindi “su queste 3 aree avremo un intervento rafforzato h24, anche su queste ‘scarpatine’ che non sono oggetto di pulizia quotidiana, affinché ci sia un intervento immediato. Anche se poi bisognerebbe multare di più le persone che con inciviltà gettano le bottigliette nei cespugli”. (Mtr/ Dire) 15:09 29-08-23