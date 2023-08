Alle 09:56 del 29 Agosto, una squadra VVF del comando di Forlì con il supporto di una del comando di Ravenna, è intervenuta in via Ravegnana, tra Durazzanino e Coccolia, per un incidente stradale che ha visto coinvolte 5 autovetture ed un autotreno.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno operato insieme al personale sanitario per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza tutti i veicoli coinvolti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87960