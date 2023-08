Grave incidente sulla A4 a Duino

Un mezzo pesante e un’auto si sono scontrate violentemente sulla A4, finendo la corsa contro le barriere della carreggiata. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di ieri, all’altezza di Duino. L’autoarticolato trasportava un mezzo d’opera e dopo lo scontro ha perso il carico che ha completamente bloccato le due corsie di marcia.

L’autista del mezzo pesante è rimasto bloccato nella cabina di guida, riportando diversi traumi, mentre i due occupanti dell’autovettura sono usciti autonomamente dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina e del distaccamento di Monfalcone, del comando di Gorizia, supportati dall’autogrù e dal funzionario di guardia della sede centrale del comando.

I Vigili del Fuoco hanno soccorso ed estratto dall’abitacolo l’autista dell’autoarticolato, consegnato poi alle cure del personale sanitario presente giunto. Subito dopo i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati, poi rimossi da una ditta privata. Presente, per quanto di competenza, la Polizia Stradale e il personale del concessionario della strada. L’arteria stradale in direzione di Trieste è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dei soccorsi.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87939