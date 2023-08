Nigeria, matrimonio gay finisce con quasi 70 arresti

22:45 – In Nigeria durante un matrimonio gay si è verificato il record di arresti, 67 persone sono state arrestate perché nel paese l’omosessualità è illegale.

Nella città di Ekpan, Delta meridionale, i “sospetti gay” sono stati arrestati circa alle 2 di notte. Il portavoce della polizia, Bright Edafe, ha affermato che “l’omosessualità non sarà mai tollerata. Siamo in Africa e siamo in Nigeria. Non possiamo copiare il mondo occidentale perché non abbiamo la stessa cultura.”

In Nigeria l’arresto in caso di omosessualità è molto comune, la pena può arrivare fino ai 14 anni di carcere. I complici del matrimonio possono rischiare fino a 10 anni di carcere. (Fonte: ANSA)