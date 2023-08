Nucleare. Salvini incontra i vertici di Ansaldo, “Aprire tavolo”

(DIRE) Roma, 29 Ago. – Incontro cordiale e concreto al MIT tra il vice premier e ministro Matteo Salvini e l’ad di Ansaldo Nucleare Riccardo Casale. È stata l’occasione per fare il punto della situazione alla luce dell’importanza dell’azienda sul fronte energetico.

Salvini ha confermato la propria determinazione affinché l’Italia investa sul nucleare, una produzione energetica pulita e sicura, sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale, l’unica possibilità per avere a lungo termine una bolletta più contenuta per famiglie ed imprese.

Ansaldo Nucleare, parte del Gruppo Ansaldo Energia, è attiva in molti paesi europei sulle centrali in esercizio e lavora allo sviluppo dei piccoli reattori di nuova generazione inclusi quelli di quarta al piombo, tecnologia nella quale è leader in Europa. Salvini ha auspicato l’apertura di un tavolo di lavoro del governo a proposito di nucleare. Così una nota del Mit. (Lum/ Dire) 17:55 29-08-23