TIR: l’Austria conferma i divieti anche per 2024

Sulla questione dei valichi alpini, fondamentale per le esportazioni del nostro paese, la tensione resta sempre alta. Le crescenti proteste d’Italia e Germania e i primi interventi della Commissione Europea contro i limiti posti dall’Austria al transito dei veicoli industriali lungo l’asse del Brennero non sembrano ottenere alcun effetto.

A metà Agosto 2023, il Governatore del Tirolo, Anton Mattle, ha confermato che anche nel 2024 sarà attuato il dosaggio a Kufstein per gli automezzi provenienti dalla Germania e diretti in Italia. Nei primi sei mesi, questo provvedimento sarà imposto per ventiquattro giorni.

Mattle ha anche confermato la volontà di attuare un sistema di gestione digitale del traffico coordinato con Baviera e Alto Adige, che in futuro potrebbe portare a un contingente nei periodi di maggior traffico.

