Venezia. Sangiuliano: Mediterraneo culla democrazia riconquisti centralità

(DIRE) Roma, 29 Ago. – “Il Mediterraneo è la culla della democrazia e, in questo scontro tra il modello anglosassone che ha dominato nel ‘900 a e il nuovo modello asiatico intorno alla Cina, sembriamo un vaso tra due martelli. Per questo è necessario recuperare il senso storico del Mediterraneo. E questo è ciò che proviamo a fare, con il dialogo tra tutti i popoli del bacino del Mediterraneo. Ciascuno con la propria identità, per far sì che questa area possa tornare ad avere la stessa centralità anche sullo scacchiere internazionale”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel suo intervento alla seconda giornata della Quarta Soft Power Conference organizzata da Francesco Rutelli a Venezia presso la Fondazione Cini nella sessione ‘Identità e civilizzazioni. Millenni di hard power e Soft Power: Venezia, il Mediterraneo, il Mondo’.

“Il Mediterraneo- ha detto ancora Sangiuliano- può tornare ad assumere un ruolo geopolitico e culturale. La politica è proiezione di quello che viene elaborato nel mondo delle idee e della cultura e dunque il Mediterraneo conta perché ha tante culture che si incrociano, che si contaminano, che si contrastano anche al loro interno”. Il ministro ha anche rivendicato l’importanza del concetto di identità: “Siamo eredi della nozione di cives, il cittadino. Una certa globalizzazione ci ha degradati da cives a codice a barre, ma noi dobbiamo essere cives, un termine che ci dà diritti da rivendicare e doveri a cui attendere”. (Com/Red/Dire) 14:40 29-08-23