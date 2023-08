Alluvione. Lisei: fondi ci sono, nuovo stanziamento Figliuolo lo dimostra

Smentite fake news sinistra. Competenze generale correggono errori regione

(DIRE) Bologna, 30 Ago. – La firma dell’ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Figliuolo “conferma tante cose e smentisce tante fake news e polemiche della sinistra”, sostiene il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei. “Innanzitutto, i soldi ci sono, ci sono sempre stati e il governo è stato celere nel metterli a disposizione. Secondo: la nomina di Figliuolo è stata la scelta migliore, la sua operatività e la sua competenza hanno consentito di superare gli ostacoli e le difficoltà di un lavoro, quello fatto dalla Regione, approssimativo”, punge Lisei.

“Se la perimetrazione delle aree e l’elenco degli interventi di somma urgenza consegnato dalla Regione fosse stato fatto prima e meglio avremmo risparmiato tempo prezioso, invece era pieno di interventi che erano incoerenti. C’è tanto lavoro per arrivare a ristorare il 100%, ma questa ordinanza dà fiducia e conferma che il governo sull’alluvione in Emilia-Romagna sta superando per celerità ogni precedente intervento sui fenomeni calamitosi”, sostiene il parlamentare bolognese.

“L’auspicio è che la sinistra inizi a rendersi utile in qualche modo, collabori e lavori in modo efficiente, ma al momento sembra che sia più interessata alle polemiche strumentali se non a fare da guastatrice”, attacca Lisei. “Anche oggi Bonaccini parla impropriamente di soldi inutilizzati su misure che non hanno neppure completato i loro effetti, come la cassa integrazione che scade a fine settembre, dimostrando la sua incompetenza sul funzionamento dei bilanci dello Stato e questo dimostra anche il perché sugli eventi calamitosi precedenti la Regione ci abbia messo anni per i risarcimenti. Dalla parte del Governo ci sono i fatti e i soldi”, conclude. (Vor/ Dire) 15:32 30-08-23